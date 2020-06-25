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Украинская прима мирового тенниса сыграет на турнире со зрителями: Свитолина приедет в Берлин

25 июня, 20:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Организаторы соревнований в Германии пустят на трибуны не более тысячи болельщиков

Пока профессиональные турниры под эгидой WTA и АТР стоят на паузе, в мире понемногу проводят небольшие теннисные турниры. В частности в ближайшее время девушки покажутся на соревнованиях в Швейцарии и Германии. На днях назвали первый турнир Свитолиной после коронавируса.

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На показательном турнире Bett1Aces в Берлине выступит и украинка Элина Свитолина. Причем в немецкой столице собираются пустить зрителей на трибуны. Но с соблюдением строгих требований, рассказала директор соревнований Барбара Риттнер. Ее слова со ссылкой на немецкие СМИ приводит btu.org.ua:

"На турнире будут строгие правила гигиены. Мы будем согласовывать это с местными властями. На одних кортах на трибуны пустят около 1000 зрителей, на других – около 300. Тестирование участников будет одним из обязательных требований. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

В списке наших участников есть Доминик Тим и Александр Зверев, два участника Adria Tour, тесты которых, к счастью, дали отрицательный результат. Мы можем гарантировать, что строгие требования соблюдаются на турнире настолько четко, насколько это возможно. Таким образом, все будут уверены, что ничего не угрожает дальнейшему планированию сезона".

В это время Джокович стал очередной жертвой скандального турнира-источника коронавируса.

Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где взяла главный приз

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