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Украинская прима тенниса Элина Свитолина нашла лучшее место на планете

8 декабря, 23:32

Уроженка Одессы со своим парнем французом Гаэлем Монфисом проводит отпуск в Эмиратах

Элина и Гаэль - в Эмиратах

Элина и Гаэль - в Эмиратах / Фото: Instagram

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проводит отпуск в экзотических для европейцев краях. В воскресенье 25-летняя одесситка разместила в соцсетях несколько фото из пустыни и подписала их "Мое любимое место". Узнайте о заработках Свитолиной и ее парня Гаэля Монфиса.

Посетители соцсетей некоторое время гадали, где же Элина нашла свое "favorite place", как она написала на английском.

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Прояснилась ситуация в сети Instagram, где Свитолина сфотографировалась вместе со своим французским бойфрендом Гаэлем Монфисом за обедом. Там в локации было подписано: "Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты". И если в совместном аккаунте пара выложила одну фотку, то на личной страничке в Facebook украинка порадовала поклонников несколькими фотографиями из пустыни.

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На днях мы писали, что удары "свечкой" украинок Свитолиной и Козловой вошли в число лучших в 2019 году.

Теннисистка уверенно занимает первое место по числу подписчиков в Instagram среди украинских спортсменок-женщин, а в общем списке с мужчинами расположилась на пятой позиции.

Смотрите сюжет, как Элина становилась третьей ракеткой мира

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ОАЭ отпуск теннис пустыня Элина Свитолина WTA Гаэль Монфис

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