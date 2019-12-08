Украинская прима тенниса Элина Свитолина нашла лучшее место на планете

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проводит отпуск в экзотических для европейцев краях. В воскресенье 25-летняя одесситка разместила в соцсетях несколько фото из пустыни и подписала их "Мое любимое место". Узнайте о заработках Свитолиной и ее парня Гаэля Монфиса.
Посетители соцсетей некоторое время гадали, где же Элина нашла свое "favorite place", как она написала на английском.
Прояснилась ситуация в сети Instagram, где Свитолина сфотографировалась вместе со своим французским бойфрендом Гаэлем Монфисом за обедом. Там в локации было подписано: "Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты". И если в совместном аккаунте пара выложила одну фотку, то на личной страничке в Facebook украинка порадовала поклонников несколькими фотографиями из пустыни.
На днях мы писали, что удары "свечкой" украинок Свитолиной и Козловой вошли в число лучших в 2019 году.
Теннисистка уверенно занимает первое место по числу подписчиков в Instagram среди украинских спортсменок-женщин, а в общем списке с мужчинами расположилась на пятой позиции.
Смотрите сюжет, как Элина становилась третьей ракеткой мира
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк