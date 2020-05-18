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Украинская спортсменка-миллионерша показала соблазнительные фото в коротком платье

18 мая, 11:05

Олег Люлька

Черный цвет идет блондинке Даяне Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после цветочного празднования 20-летия порадовала своих поклонников новыми проникновенными фото в Instagram, на которых блондинка запечатлена в сексуальном коротком черном платье с открытой спиной. "Мы живем лишь для того, чтобы познавать красоту. Все прочее – ожидание", – описала свое нынешнее состояние Ястремская.

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Ранее звезда украинского тенниса записала свою первую песню под названием "Тысячи меня". "В мечтах, где были мы с ним, осталась я одна", – поет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. Видео уже собрало в YouTube свыше 53 тысяч просмотров.

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Перед этим Ястремская в мультике показала, как бороться с коронавирусом. Теннисистка убеждает людей оставаться по возможности дома, а на улице соблюдать дистанцию и носить маску.

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Отметим, что Даяна Ястремская в этом году выиграла восемь матчей и уступила в пяти, успев заработать до остановки турниров из-за пандемии 241 тысячу долларов. Наивысшим ее местом в мировом рейтинге было 21-е, а общая сумма призовых за карьеру составляет более $1,8 млн.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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