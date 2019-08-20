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Украинская теннисистка добилась уникальной для себя победы в США

20 августа, 23:35

Катарина Завацкая впервые в карьере выиграла на US Open, одолев свою бывшую соотечественницу

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая добилась исторической для себя победы, пробившись во второй круг квалификации US Open. Уступая по ходу встречи, Катарина обыграла в трех сетах 248-ю ракетку мира Юлию Глушко – 5:7, 6:3, 6:2. Интересно, что 29-летняя Глушко - уроженка Донбасса, выступающая за Израиль.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время Катарина Завацкая, занимающая 127-ю строчку в рейтинге WTA, выполнила 2 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 7 геймов на приеме. Тогда как ее соперница не сделала ни одного эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Instagram

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Таким образом Завацкая впервые в свой карьере выиграла матч квалификации на US Open! 19-летняя украинка еще ни разу не играла в основной сетке турнира серии Большого шлема, а ее личный рекорд - третий круг в квалификации на Roland Garros-2019.

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Во втором раунде отбора US Open-2019 украинка Катарина Завацкая сыграет против немки Анны-Лены Фридзам (231-й номер WTA).

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Как мы писали ранее, двое украинских теннисистов провалились в квалификации US Open. Лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский и Ангелина Калинина потерпели поражения на старте отборочного этапа. Калинина уступила американке Энн Ли со счетом 0:6, 3:6. Тогда как Стаховский не смог совладать с испанцем Николой Куном – 4:6, 4:6.

Также сообщалось, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

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теннис US Open Катарина Завацкая

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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