Украинская теннисистка-красавица обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в Италии

Приближается к завершению первый после возобновления сезона турнир WTA. На грунтовых кортах Палермо определились полуфиналистки, но среди них, к сожалению, не будет украинки Даяны Ястремской. Мы писали, что в четверг Ястремская обыграла француженку Доден в Италии.

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В пятницу поздно вечером (матч начался около 22:30 по местному времени) соперницей одесситки была Камила Джорджи, занимающая лишь 89-е место в мировом рейтинге, тогда как Даяна – 25-е. И наша соотечественница была близка к победе. Она вела в счете 6:4, 5:3 и подавала на матч. Однако две возможности быстро завершить встречу 20-летняя Ястремская упустила. Итальянка взяла вторую партию на тай-брейке, а затем не упустила свое в третьем сете – 7:6 (7:5), 6:3. Смотрите обзор поединка, который продолжался почти три часа!

За выход в четвертьфинал в Палермо молодая украинка заработала 4032 евро – довольно скромные как для тенниса такого ранга призовые. Однако в эпоху коронавируса играют и за скромное вознаграждение.

Узнавайте, кого из украинских спортсменов болельщики любят больше всех.

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Смотрите, как в феврале Даяна выигрывала в 1/8 финала турнира в Катаре:

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