Украинская теннисистка-красавица показала видео с яхты, Леся Никитюк ей позавидовала

Элина Свитолина после турнира в Берлине решила отдохнуть на Средиземном море

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина умеет не только добывать трофеи и призовые на корте, но и красиво отдыхать. Об этом теннисистка из Одессы не забывает делиться с поклонниками в соцсетях. К слову, Свитолина не сможет выиграть Итоговый турнир-2020, а женский тур потеряет 50 миллионов.

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Вчера украинка провела шикарный день на французской Ривьере на, о чем рассказала на своей страничке в Instagram. Элина выложила несколько фото и видео своего отдыха, который проводит со своим бойфрендом Гаэлем Монфисом. Хотя сам французский теннисист в кадр на этих фото не попадал.

INSTAGRAM

Одной из первой на публикацию Свитолиной отреагировала ведущая популярной передачи "Орел и решка" Леся Никитюк: "Боже, какая красивая". Интересно, что точно так же дзюдоистка Белодед прокомментировала фото каратистки Терлюги.

А фото вместе Элина и Гаэль выложили на совместной странице пары. Теннисисты показали себя на яхте в брызгах морской пены и порывах ветра.

INSTAGRAM

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