Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Украинская теннисистка на характере обыграла легендарную американку в Нью-Йорке

23 августа, 08:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даяна Ястремская справилась с Венус Уильямс на старте хардового турнира в США

Профессиональный теннис постепенно возвращается на арену спорта, хотя пока что и без зрителей на трибунах. В Нью-Йорке стартовал престижный турнир, который перенесли из Цинциннати и где играют как мужчины, так и женщины. Успешно прошла первый круг основной сетки молодая украинская звезда Даяна Ястремская. К слову, недавно Ястремская уступила путевку в полуфинал на турнире в Палермо.

Реклама

Соперницей одесситки была знаменитая американка Венус Уильямс. 20-летняя Даяна уступила многократном победительнице турниров "Большого шлема", которая в два раза старше нее, первый сет – 5:7. В начале второго украинка испытывала боль в ноге, которую подвернула, и даже думала сняться с матча.

Однако затем Ястремская продемонстрировала силу воли и взяла две следующие партии – 6:2, 7:5. Смотрите обзор зрелищного поединка с легендой.

В тренде
"Интер" – "Шахтер": прогноз от комментатора матча
Реклама

Соперницей Ястремской во втором раунде будет 25-летняя американка Бернарда Пера, которая занимает в мировом рейтинге 61-е место. Наша спортсменка – на 25-й позиции.

Читайте также: 18-летняя украинка получила шанс дебютировать в основной сетке US Open.

Вспомним, как Даяна до карантина побеждала на крупном турнире в Катаре:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Нью-Йорк Венус Уильямс Даяна Ястремская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка
Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенкаТеннис
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданство
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданствоТеннис
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US OpenТеннис
"Я ненавидела себя, у меня были истерики": известная украинка чуть не бросила теннисТеннис
Элина Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок: опубликован рейтинг
Элина Свитолина вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок: опубликован рейтингТеннис
Вторая ракетка мира вслед за украинкой Свитолиной отказалась участвовать в US Open
Вторая ракетка мира вслед за украинкой Свитолиной отказалась участвовать в US OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять