Украинская теннисистка на характере обыграла легендарную американку в Нью-Йорке

Даяна Ястремская справилась с Венус Уильямс на старте хардового турнира в США

Профессиональный теннис постепенно возвращается на арену спорта, хотя пока что и без зрителей на трибунах. В Нью-Йорке стартовал престижный турнир, который перенесли из Цинциннати и где играют как мужчины, так и женщины. Успешно прошла первый круг основной сетки молодая украинская звезда Даяна Ястремская. К слову, недавно Ястремская уступила путевку в полуфинал на турнире в Палермо.

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Соперницей одесситки была знаменитая американка Венус Уильямс. 20-летняя Даяна уступила многократном победительнице турниров "Большого шлема", которая в два раза старше нее, первый сет – 5:7. В начале второго украинка испытывала боль в ноге, которую подвернула, и даже думала сняться с матча.

Однако затем Ястремская продемонстрировала силу воли и взяла две следующие партии – 6:2, 7:5. Смотрите обзор зрелищного поединка с легендой.

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Соперницей Ястремской во втором раунде будет 25-летняя американка Бернарда Пера, которая занимает в мировом рейтинге 61-е место. Наша спортсменка – на 25-й позиции.

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Вспомним, как Даяна до карантина побеждала на крупном турнире в Катаре:

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