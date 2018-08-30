Украинская теннисистка Ольга Савчук объявила о завершении карьеры

Украинская теннисистка Ольга Савчук выступит на US Open в парном разряде с Элиной Свитолиной. Этот турнир станет последним в карьере для 30-летней теннисистки.

"Я уже давно приняла для себя такое решение, что завершу карьеру именно в Нью-Йорке, и уже сообщила об этом в WTA", – призналась Савчук.

Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году. На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016 году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге – 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam – четвертьфинал "Ролан Гаррос". Савчук является рекордсменкой сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).

Сегодня в матче первого круга Открытого чемпионата США Ольга Савчук вместе с Элиной Свитолиной будет противостоять словацкой паре Виктория Кужмова / Магдалена Рыбарикова. Нынешний розыгрыш US Open – 40-й парный турнир серии "Большого шлема", на котором стартует Савчук.

Напомним, что вчера Элина Свитолина вышла в третий круг US Open. Украинская теннисистка в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию.