Украинская теннисистка остановилась лишь в полуфинале турнира WTA в Брисбене

Людмила Киченок и Ян Чжаосюань выиграли в Австралии два матча и уступили в третьем

Людмила Киченок чаще выступала в паре с сестрой Надеждой / Фото: AFP

В австралийском Брисбене подходит к завершению престижный турнир WTA с призовым фондом почти в полтора миллиона долларов. В одиночном разряде украинки, к сожалению, звезд с неба не хватали: лучшая наша теннисистка Элина Свитолина проиграла в первом же круге. За ней вылетела в стартовом раунде и Даяна Ястремская. А вот в парном разряде Людмила Киченок дошла до полуфинала.

27-летняя украинка выступала в дуэте с китаянкой Ян Чжаосюань. В дебютном матче на турнире девушки лишь на супертайбрейке справились с австралийками Самантой Стосур и Эллен Перес, огорчив местную публику, – 3:6, 7:6 (7:2), 10-6. В четвертьфинале Киченок и Чжаосюань противостояли полячке Алисии Росольской и хорватке Дарие Юрак. И тут также после обмена сетами "наши" склонили чашу весов в свою пользу на коротком супертайбрейке – 6:3, 4:6, 11-9.

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Только в полуфинале Людмилу и Ян удалось сегодня остановить дуэту чешки Барборы Стрыцовой и Сэ Шувей из Тайваня – 6:7 (3:7), 4:6. За выход в четверку лучших пар турнира в Брисбене уроженка Днепра заработала 12500 долларов.

Ранее мы сообщали, что Киченок выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде.

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