Украинская теннисистка почти три часа гоняла по корту экс-первую ракетку мира, но проиграла

Сегодня, 10:09

Катерина Бондаренко зачехлила ракетку после первого раунда турнира в Сан-Хосе

Катерина Бондаренко. Фото AFP
Катерина Бондаренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе, США. В матче первого раунда киевлянка за 2 часа 40 минут уступила экс-первой ракетке мира двукратной победительнице турниров "Большого Шлема" Виктории Азаренко из Беларуси – 3:6, 7:6(7), 5:7.

Во втором сете украинка отыграла три матчбола.

Мы уже писали, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко пропустит турнир в ВашингтонеВ Вашингтоне Цуренко сыграла только один раз за карьеру: в 2013 году она зачехлила ракетку после первого раунда, проиграв Соране Кырсти из Румынии. В последний раз украинка выходила на корт во время Уимблдона, где проиграла во втором раунде травяного "Шлема" Барборе Стрыцовой из Чехии.

Кстати, 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла два подряд турнира ITF и не проиграла ни одного матча за свою взрослую карьеру. Этот успех позволит нашей теннисистке войти в топ-800 мирового рейтинга WTA.

Ранее мы писали, как на Уимблдоне теннисист изобразил Неймара во время матча: ему пришлось делать искусственное дыхание. Неймар прославился на ЧМ-2018 своими симуляциями.
теннис, Катерина Бондаренко

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Источник:

tennisua.org

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