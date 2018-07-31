Украинская теннисистка почти три часа гоняла по корту экс-первую ракетку мира, но проиграла

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе, США. В матче первого раунда киевлянка за 2 часа 40 минут уступила экс-первой ракетке мира двукратной победительнице турниров "Большого Шлема" Виктории Азаренко из Беларуси – 3:6, 7:6(7), 5:7.

Во втором сете украинка отыграла три матчбола.

Мы уже писали, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко пропустит турнир в Вашингтоне. В Вашингтоне Цуренко сыграла только один раз за карьеру: в 2013 году она зачехлила ракетку после первого раунда, проиграв Соране Кырсти из Румынии. В последний раз украинка выходила на корт во время Уимблдона, где проиграла во втором раунде травяного "Шлема" Барборе Стрыцовой из Чехии.

Кстати, 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла два подряд турнира ITF и не проиграла ни одного матча за свою взрослую карьеру. Этот успех позволит нашей теннисистке войти в топ-800 мирового рейтинга WTA.

Ранее мы писали, как на Уимблдоне теннисист изобразил Неймара во время матча: ему пришлось делать искусственное дыхание. Неймар прославился на ЧМ-2018 своими симуляциями.