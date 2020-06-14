Украинская теннисистка покорила Говерлу: "На это понадобилось всего 2 часа"

Украинская теннисистка Марта Костюк воспользовалась паузой в сезоне и покорила наивысшую точку Украины – гору Говерлу, высота которой составляет 2 061 метров. Для этого спортсменке понадобилось всего два часа. На своей странице в Instagram Марта показала несколько фотографий и видео панорамы, открывающейся с вершины горы.

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"Какой особенный день, чтобы подняться на вершину самой высокой горы Украины. На это понадобилось всего 2 часа. Очень горжусь красотой нашей страны", – написала Марта под фото.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

В текущем сезоне 17-летняя Костюк успела провести 13 матчей, в девяти из них – победила. Она занимает 141-е место в рейтинге WTA. На данный момент она заработала 355 тысячи призовых. Напомним, что Марта является победительницей юниорского Australian Open в одиночном разряде и US Open в парном турнире. В начале июня Марта Костюк выиграла национальный теннисный турнир под Киевом. В финале 17-летняя киевлянка разобралась с Марианной Закарлюк.

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