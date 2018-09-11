Украинская теннисистка претендует на награду "Прорыв августа" от WTA

Сегодня, 23:11

Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема"

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко попала в номинацию на награду "Прорыв августа" от WTA. Помимо 26-й ракетки мира на это звание претендуют белоруска Арина Соболенко, Маркета Вондроушова из Чехии, латвийка Анастасия Севастова и Эшли Барти из Австралии.

Отметим, что в августе Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема", пробившись в топ-8 игроков Открытого чемпионата США. Остановить украинку смогла будущая победительница турнира 20-летняя японка Наоми Осака.

По итогам US Open украинка установила новый личный рекорд в рейтинге WTA, а ее обидчица поднялась сразу на 12 строчек.

Ранее Серена Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

По мотива финального матча US Open австралийский художник Марк Найт нарисовал карикатуру на Серену Уильямс взбудоражила правозащитников. Теннисистка изображена взбешенным ребенком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.
теннис, Леся Цуренко, WTA

Вы сейчас просматриваете новость "Украинская теннисистка претендует на награду "Прорыв августа" от WTA". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Серена ругается с Рамосом. Фото AFP

Судьи готовы бойкотировать матчи Серены Уильямс

Сегодня, 14:49

Арбитры требуют извинений от теннисистки после финала US Open

Теннис

Серена в финале US Open спорила с судьями. Фото AFP

Карикатура на Серену Уильямс вызвала скандал

Сегодня, 13:30

Правозащитники назвали рисунок расистским и сексистским
Загрузка...

Теннис

Ангелик Кербер. Фото AFP

Определилась вторая участница Итогового турнира WTA

Вчера, 19:30

К Симоне Халеп присоединилась Ангелик Кербер

Теннис

Александр Долгополов. Фото AFP

Впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP

Вчера, 14:21

Победитель US Open Новак Джокович поднялся на третье место в мировой классификации

Теннис

Леся Цуренко. Фото WTA

Цуренко установила личный рекорд в рейтинге WTA, победительница US Open взлетела на 12 позиций

Вчера, 13:20

Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира

Теннис

Серена Уильямс. Фото AFP

Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за поведение в финале US Open

9 Сентября, 21:29

Теннисистка обвинила судью поединка в сексизме
Загрузка...