Украинская теннисистка претендует на награду "Прорыв августа" от WTA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко попала в номинацию на награду "Прорыв августа" от WTA. Помимо 26-й ракетки мира на это звание претендуют белоруска Арина Соболенко, Маркета Вондроушова из Чехии, латвийка Анастасия Севастова и Эшли Барти из Австралии.

Отметим, что в августе Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема", пробившись в топ-8 игроков Открытого чемпионата США. Остановить украинку смогла будущая победительница турнира 20-летняя японка Наоми Осака.

По итогам US Open украинка установила новый личный рекорд в рейтинге WTA, а ее обидчица поднялась сразу на 12 строчек.

Ранее Серена Уильямс во время решающего матч турнира "Большого шлема" против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) устроила истерику, обвинив Рамоса в сексизме и воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения и оштрафовал на один гейм.

По мотива финального матча US Open австралийский художник Марк Найт нарисовал карикатуру на Серену Уильямс взбудоражила правозащитников. Теннисистка изображена взбешенным ребенком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.