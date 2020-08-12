Украинская теннисистка сошла с дистанции на турнире в Праге, не выходя на корт

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира WTA Prague Open в Праге. Украинка должна была сегодня провести матч против Аны Богдан из Румынии, но решила отказаться от продолжения борьбы на турнире, сообщает tennisua.org. Причины такого решения теннисистки не сообщаются.

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Напомним, что в первом круге турнира в Праге Леся Цуренко выбила из борьбы россиянку Екатерину Александрову, посеянную в Чехии под пятым номером.

Ранее Цуренко снялась с турнира WTA в Италии. В Палермо Леся не сыграла ни одного матча, в то время как в Праге она успела сыграть три матча в квалификации и один матч основной сетки. 30-летняя украинка испытывала проблемы с ребром.

Также мы писали, что игрокам предлагают отказаться от претензий к US Open в случае заражения коронавирусом и даже смерти. Первый турнир Большого шлема после карантина состоится с 31 августа по 13 сентября.

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