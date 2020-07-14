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Украинская теннисистка Свитолина добыла убедительную победу на турнире со зрителями в Германии

14 июля, 17:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Пятая ракетка планеты обыграла на траве латвийку Анастасию Севастову

Одна из лучших теннисисток планеты Элина Свитолина наконец-то порадовала соотечественников победой над достойным соперником. Ведь в начале июля, впервые после жесткого карантина, Свитолина проиграла 123-й ракетке мира на турнире в Швейцарии. Теперь же 25-летняя украинка приехала на выставочные соревнования в Германию. К слову, здесь на трибуны допустили небольшое количество зрителей.

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В первой части турнира соперницы играют на травяном покрытии. Допустили к матчам в Берлине всего шесть теннисисток. Элина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, сразу получила путевку в полуфинал. Сегодня она одолела серьезную соперницу – Анастасию Севастову из Латвии. 30-летняя уроженка Лиепаи сейчас находится на 43-й позиции в мировом рейтинге, а полтора года назад была на 11-й.

Свитолина оказалась сильнее в двух партиях – 7:6 (7:2), 6:2.

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Во втором полуфинале играют чешка Петра Квитова и Кики Бертенс из Нидерландов. Финальный матч запланирован на среду.

На днях Свитолина прилегла на высоком балконе в платье с разрезом. Девушка отдыхала в Монако, где имеет свое жилье. Смотрите, как в марте Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее.

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