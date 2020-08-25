Украинская теннисистка в День Независимости получила орден из рук президента

Глава страны отметил вклад теннисистки в государственное строительство и развитие Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина ко Дню Независимости Украины была награждена орденом "За заслуги" II степени, сообщается на официальном сайте президента Украины. Владимир Зеленский удостоил спортсменку за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

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Три года назад, в июне 2017 года, Свитолина получила из рук предыдущего президента страны Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени.

Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Украины возобновит сезон с грунта и выступит на "Ролан Гаррос". Элина Свитолина заявилась на крупные турниры во Франции и Италии.

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В этом году после карантина Свитолина выиграла травяной выставочный турнир в берлинском ангаре.

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