Украинская теннисистка в невероятном стиле загнала в Москве российскую чемпионку Кубка Кремля

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

28-я ракетка мира из Украины Даяна Ястремская в первом круге Кубка Кремля с призовым фондом 1 032 000 долларов уверенно обыграла действующую чемпионку турнира россиянку Дарью Касаткину – 6:1, 6:4. Ранее лучшая украинская теннисистка Свитолина восхитилась расцветом Москвы.

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В первом сете поединка Ястремская – Касаткина украинка повела со счетом 5:0 и лишь потом позволила россиянке впервые взять свою подачу, а сразу же после этого со второго сет-пойнта забрала партию. Во втором сете теннисистки четыре гейма кряду не могли забрать свои подачи, пока Касаткина не повела, а затем не сделала еще один брейк – 4:2. Но с этого момента Ястремская выиграла четыре гейма кряду и со второго матч-бола закрыла поединок.

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Встреча Ястремской с Касаткиной продлилась 1 час и 21 минуту. За это время пятая сеянная на турнире украинка дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. В свою очередь, россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 7 "двойных" и реализовала 3 брейк-пойнта.

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Даяна Ястремская. Фото – Getty Images

Таким образом, Ястремская выиграла первый очный матч у Касаткиной. И в следующем раунде Кубка Кремля встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

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Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

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