Украинская теннисистка выиграла второй титул, не уступив ни одного матча в карьере

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая уверенно выиграла соревнования категории ITF в венгерском городе Байе, в решающем матче обыграв румынку Кристине Эне – 6:1, 6:4.

Этот трофей стал вторым в профессиональной карьере 15-летней украинки – в июне она выиграла турнир в Анталье, проиграв по ходу соревнований лишь один сет.

Удивительно то, что помимо этих двух турниров Лопатецкая во взрослых турнирах больше не выступала. Таким образом, на профессиональном уровне украинская теннисистка имеет 11 побед при отсутствии поражений.

Благодаря этой победе Лопатецкая заработала 2352 долларов призовых и 12 рейтинговых очков, которые помогут ей войти в топ-800 мирового рейтинга.

Ранее мы писали, что сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон и вернулся в топ-10 рейтинга ATP. Для Джоковича это первая победа такого уровня после Ролан Гаррос-2016.

В женском разряде Уимблдона в финале Ангелик Кербер обыграла Серену Уильямс. Немецкая теннисистка впервые в своей карьере выиграла Уимблдон.

Там же на Уимблдоне теннисист изобразил Неймара во время матча: ему пришлось делать искусственное дыхание