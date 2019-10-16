Украинская теннисистка вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке

Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Даяна Ястремская прекратила свои выступления на Кубке Кремля в Москве. 19-летняя украинская теннисистка и 28-я ракетка мира проиграла 33-летней бельгийке Кирстен Флипкенс. Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка в невероятном стиле загнала в Москве российскую чемпионку Кубка Кремля.

Матч длился два часа и четыре минуты. Окончательный счет – 6:3, 3:6, 6:3.

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В первом сете Ястремская реализовала два брейка. Второй сет остался за украинкой, но решающую партию взяла бельгийка, выигравшая два гейма на приеме. Ранее между собой теннисистки на корте не встречались.

Отметим, что на турнире в Москве осталась лишь одна представительница Украины, Элина Свитолина, которая сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

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Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

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