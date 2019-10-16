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Украинская теннисистка вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке

16 октября, 17:21

Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Даяна Ястремская прекратила свои выступления на Кубке Кремля в Москве. 19-летняя украинская теннисистка и 28-я ракетка мира проиграла 33-летней бельгийке Кирстен Флипкенс. Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка в невероятном стиле загнала в Москве российскую чемпионку Кубка Кремля.

Матч длился два часа и четыре минуты. Окончательный счет – 6:3, 3:6, 6:3.

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В первом сете Ястремская реализовала два брейка. Второй сет остался за украинкой, но решающую партию взяла бельгийка, выигравшая два гейма на приеме. Ранее между собой теннисистки на корте не встречались.

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Отметим, что на турнире в Москве осталась лишь одна представительница Украины, Элина Свитолина, которая сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

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Как мы писали ранее, украинка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге. В финальном раунде квалификации 17-летняя теннисистка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

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теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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