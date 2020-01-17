Украинская теннисистка вышла финал престижного турнира и установит личный рекорд в рейтинге WTA

Даяна Ястремская сыграет в финале с сильнейшей в паре Барти – Коллинс

Даяна Ястремская сыграет с элитой

19-летняя украинка Даяна Ястремская в Аделаиде третий раз в карьере обыграла Арину Соболенко (6:4, 7:6) и впервые вышла в финал на турнире категории Premier. Всего это четвертый финал WTA для украинки, предыдущие три она выиграла. Ястремская реализовала два брейкпойнта из восьми, также сделала 5 подач на вылет.

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Ранее теннисистки встречались дважды. В обоих матчах также побеждала украинка. Ястремская сыграет в финале с сильнейшей в паре Эшли Барти – Даниэль Коллинс.

Украинка точно поднимется на наивысшую ступень в рейтинге WTA в карьере после этого турнира. Очков, набранных за выход в финал, достаточно, чтобы занять 21-е место, в случае победы – 18-е. Даяна может дебютировать в топ-20, если выиграет турнир – это будет рекорд для украинское теннисистки.

Ранее мы рассказывали, что по результатам жеребьевки пятеро украинских теннисисток узнали соперниц в основной сетке, еще две выступают в квалификации. Одна из украинок попала на первую ракетку мира.

Смотрите, как Даяна Ястремская успешно выступает в Аделаиде, где уже дошла до полуфинала

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