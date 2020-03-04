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Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал парного турнира во Франции

4 марта, 19:57

Максим Перепелица

Марта Костюк вместе с Викторией Кужмовой обыграли россиянку и грузинку

Украинская теннисистка Марта Костюк и словачка Виктория Кужмова успешно стартовали в парном разряде хардового турнира серии WTA International в Лионе. В первом круге украинка и словачка обыграли третьих сеянных Оксану Калашникову, представляющую Грузию, и россиянку Валерию Савиных со счетом 6:2, 6:1.

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В четвертьфинале украинско-словацкой паре будут противостоять Вера Лапко и Лидия Морозова из Беларуси.

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Ранее, Костюк не смогла преодолеть первый раунд одиночного турнира в Лионе. Марта в двух сетах проиграла бельгийке Исалин Бонавентуре.

Читайте о том, что Марта Костюк впервые за полгода вышла в основную сетку турнира WTA. Марта Костюк вдохновилась успешным выступлением за сборную Украины.

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Ранее мы писали о том, как Надаль оказался самым возрастным и самым молодым победителем турнира в Мексике. Испанский теннисист выиграл соревнования АТР в мексиканском Акапулько.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в Таиланде в середине февраля:

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теннис теннисистка Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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