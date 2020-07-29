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Украинская теннисистка Ястремская ответила на вопрос, был ли у нее роман с тренером

29 июля, 00:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даяна Ястремская рассказала о своих отношениях с Сашей Бажиным

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заверила, что у нее не было отношений с тренером Сашей Бажиным. Об отношениях между спортсменкой и ее наставником впервые написали в СМИ в начале года. Мы ранее писали, что Ястремская водила нового тренера в баню и поселила со своей семьей.

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"К работе отношусь очень серьезно, поэтому никогда не было никаких романов с людьми из моей команды. Даже симпатии ни к кому не было. Что касается Саши, он очень хороший тренер, но у нас только рабочие отношения. Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это все неважно. Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего большего", – призналась Даяна во время интервью на YouTube-канале "От души в душу".

Яркие фото Даяны Ястремской с Instagram:

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К слову, Бажин стал работать с украинкой с начала 2020 года. До этого наставником Даяны был бельгийский специалист Оливье Женом, с которым украинка рассталась в декабре. Отметим, что с бельгийским специалистом Даяна Ястремская работала на протяжении года, выиграв под его опекой все свои три титула на уровне WTA. При этом украинка сенсационно ворвалась в ТОП-30 мирового рейтинга.

Даяна Ястремская покидает США Видео: Instagram

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теннис Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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