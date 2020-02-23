Украинская звезда мирового тенниса Марта Костюк разрыдалась после двойного триумфа в Египте

Победительница юниорского Australian Open смела всех своих соперниц на соревнованиях в Каире

Восходящая звезда мирового тенниса Марта Костюк выиграла турнир серии ITF в египетском Каире. В финале 17-летняя украинка разгромила испанку молдавского происхождения Алену Большову – 6:1, 6:0. Отметим, что ранее Костюк в Каире выиграла титул в парном разряде.

Для победы над Большовой украинской теннисистке понадобилось всего 54 минуты. По ходу встречи Костюк выиграла пять геймов на подаче соперницы, тогда как испанка не реализовала ни одного из трех брейк-поинтов.

Для Марты это вторая победа на 60-тысячниках ITF. В начале 2018 года она стала победительницей на соревнованиях аналогичной категории в Берни. Благодаря этой победе Костюк со 168-й строчки поднимется на 141-е место рейтинга WTA.

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Напомним, в январе 2017 года Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open. Однако во взрослых соревнованиях в полный голос украинка пока о себе еще не заявила. Во многом – по причине травм. Но то ли еще будет!

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Насколько важной для Марты Костюк стала египетская победа, показывают ее эмоции после финального матча. Украинка не смогла сдержать слез, рыдая просто навзрыд! И полотенце не особо помогало...

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