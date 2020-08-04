Украинская звезда тенниса добыла первую официальную победу времен коронавируса

В понедельник наконец-то открылся первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Одна из наших звездных соотечественниц успешно стартовала на грунтовых кортах Палермо. Мы сообщали, что одна украинская теннисистка снялась с турнира WTA в Италии, другая узнала имя первой соперницы.

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20-летняя одесситка Даяна Ястремская сражалась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Несмотря на заметную разницу в позициях в мировом рейтинге (украинка – 25-я, соперница – 83-я), встреча получилась напряженной и длилась 1 час 45 минут. Тем не менее, Даяна доказала свое преимущество в двух партиях – 6:3, 6:4. Никто из девушек не подавал "эйсы", но при этом они щедро отдавали свои подачи: у Ястремской – 6 брейков из 16 попыток, у Соррибес-Тормо – 3 из 10.

На днях Ястремская ответила на вопрос, был ли у нее роман с тренером.

Во втором раунде, в 1/8 финала, соперницей украинки будет победитель встречи между словенкой Тамарой Зиданшек (№71 в мире) и француженкой Осеан Доден (№116). Пока что одесситка заработала всего 2540 евро.

Смотрите, как в январе Даяна обыграла экс-первую ракетку мира – немку Ангелик Кербер:

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