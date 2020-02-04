Украинские красавицы размялись на кортах Таллинна, где состоятся сражения за плей-офф Мировой группы

Наши топы в строю, но заявленной ранее Екатерины Козловой не будет из-за травмы

Женская сборная Украины / Фото: Федерация тенниса Украины

В понедельник, 3 февраля, женская сборная Украины по теннису провела тренировку на кортах Tallinnk Tennis Center уже в полном составе. С самого утра на втором корте, где наша команда сыграет 6 и 7 февраля в рамках Кубка Федерации, отработали первая ракетка страны Элина Свитолина и третья, самый опытный боец Федкапа, Леся Цуренко. Ранее мы писали, что Свитолина поднялась на четвертую строчку в мировом рейтинге.

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После Элины и Леси, но уже на пятом корте, тренировались Даяна Ястремская и Катарина Завацкий. А потом, на четвертом корте, появились Свитолина и Марта Костюк. Эти пять очаровательных девушек и примут участие в матчах. Заявленной ранее Екатерины Козловой не будет из-за травмы.

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Напомним, что в Таллинне Украина проведет отборочный турнир за право выхода в плей-офф Мировой группы. Соперники Украины по Кубку Федерации – Болгария и Хорватия.

Есть уже и расписание Украины на турнире в столице Эстонии, который пройдет с 6 по 8 февраля. Сначала команды сразятся в групповом раунде, а затем в стыковых матчах плей-офф выявят счастливчиков, которые и станут обладателями двух путевок в дивизион рангом выше.

В первый день, 6 февраля, украинки сыграют с командой Болгарии. Встреча начнется в 16:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. На следующий день, в пятницу, подопечные Михаила Филимы встретятся уже с хорватками. Время начала – такое же, 16:00. Нужно занять одно из двух первых мест в группе, чтобы 8 февраля сыграть стыковой поединок за повышение в классе. Будем надеяться, что с этим заданием украинки справятся.

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