Украинские теннисистки узнали соперниц по отбору на US Open

Сегодня, 09:58

В квалификации сыграют Костюк, Калинина и Завацкая

Марта Костюк. Фото AFP
Марта Костюк. Фото AFP

Сегодня стартует женская квалификация к последнему в году турниру серии "Большого шлема" – US Open. Накануне украинские теннисистки узнали своих соперниц в отборе.

Марта Костюк (№133), получившая 23-й номер посева, в первом раунде встретится с экс-соотечественницей Валентиной Ивахненко (№170), ныне представляющей Россию. 16-летняя киевлянка в четвертый раз сыграет в квалификации турнира "Большого шлема": в этом году она дошла до третьего круга основы Australian Open, проиграла во втором раунде на Ролан Гаррос и в третьем раунде на Уимблдоне.

Ангелина Калинина (№136), посеянная в квалификации под 26-м номером, свое выступление начнет матчем против румынки Елены Габриэлы Русе (№256). Уроженка Новой Каховки попробует впервые пробиться в основную сетку турнира "Большого шлема": ранее 21-летняя теннисистка участвовала в квалификации семь раз (трижды в Нью-Йорке) и смогла выиграть всего два матча (US Open-2017, Ролан Гаррос-2018).

Катарина Завацкая (№203), которая дебютирует на уровне турниров "Большого шлема", в стартовом матче сыграет против американки Кристи Ан (№145). Отметим, что в этом сезоне американка уже дважды встречалась с представительницами Украины: на травяном турнире ITF в Сурбитоне она обыграла Даяну Ястремскую, а во втором раунде квалификации Уимблдона уступила Марте Костюк.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.
теннис, US Open, Большой шлем, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая, Марта Костюк

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские теннисистки узнали соперниц по отбору на US Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...