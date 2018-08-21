Украинские теннисистки узнали соперниц по отбору на US Open
В квалификации сыграют Костюк, Калинина и Завацкая
Сегодня стартует женская квалификация к последнему в году турниру серии "Большого шлема" – US Open. Накануне украинские теннисистки узнали своих соперниц в отборе.
Марта Костюк (№133), получившая 23-й номер посева, в первом раунде встретится с экс-соотечественницей Валентиной Ивахненко (№170), ныне представляющей Россию. 16-летняя киевлянка в четвертый раз сыграет в квалификации турнира "Большого шлема": в этом году она дошла до третьего круга основы Australian Open, проиграла во втором раунде на Ролан Гаррос и в третьем раунде на Уимблдоне.
Ангелина Калинина (№136), посеянная в квалификации под 26-м номером, свое выступление начнет матчем против румынки Елены Габриэлы Русе (№256). Уроженка Новой Каховки попробует впервые пробиться в основную сетку турнира "Большого шлема": ранее 21-летняя теннисистка участвовала в квалификации семь раз (трижды в Нью-Йорке) и смогла выиграть всего два матча (US Open-2017, Ролан Гаррос-2018).
Катарина Завацкая (№203), которая дебютирует на уровне турниров "Большого шлема", в стартовом матче сыграет против американки Кристи Ан (№145). Отметим, что в этом сезоне американка уже дважды встречалась с представительницами Украины: на травяном турнире ITF в Сурбитоне она обыграла Даяну Ястремскую, а во втором раунде квалификации Уимблдона уступила Марте Костюк.
Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.
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