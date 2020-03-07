Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке Дэвиса

Проиграв азиатам два поединка в пятницу, украинцы взяли убедительный реванш в субботу

Вторая ракетка Украины Илья Марченко сумел вырвать победу для сборной Украины в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса из рук теннисистов Китайского Тайбэя. После провального первого дня игр в Запорожье, когда мы уступили соперникам в двух встречах, Украина уже не имела права на ошибку в трех оставшихся поединках. И выиграла их! Итого – 3:2 в нашу пользу.

В субботу Сергей Стаховский в паре с Денисом Молчановым оформил первую победу, затем Стаховский в одиночку сравнял счет встречи победой над У Дуйлинем. А решающую победу добыл Марченко, обыграв Цзэна Чжунсуня со счетом 6:3, 6:2.

Реклама

Фото – btu.org.ua

Илья Марченко с соперником из Азии провели на корте 1 час и 17 минут. За это время вторая ракетка Украины оформил семь эйсов и допустил только одну двойную ошибку, сумев взять 4 гейма подряд. Чжунсунь не допустил ни одной "двойной" и подал навылет один раз.

Читайте также: Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с Аранчей

Следующий матч Кубка Дэвиса "сине-желтые" сыграют в сентябре этого года. Вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы и командами, которые проиграли квалификацию Davis Cup Finals-2020, наши теннисисты поборются за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2021.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама