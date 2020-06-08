Украинские звезды тенниса возвращаются на международные турниры: в Сербии сыграют европейцы

Сергей Стаховский и Даяна Ястремская с 15 июня будут играть в Беграде

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в мире продолжается, спортивные соревнования все чаще появляются в календаре. Возобновились футбольные матчи, а теннис начал возвращение с национальных турниров. В Германии, Чехии, Франции, Украине в мае провели местные выставочные соревнования. Тем временем Джокович выдал секретную информацию о проведении Открытого чемпионата США.

И вот стало известно, что на следующей неделе в Сербии пройдет международный турнир уже более серьезного уровня под громким названием – Восточно-Европейский чемпионат. Причем выступят здесь как мужчины, так и девушки. В Академии Янко Типсаревича в Белграде сыграет и лучший украинский теннисист Сергей Стаховский. Опытный киевлянин, который в последнее время живет в Венгрии, уже попробовал силы в Будапеште, теперь поедет далее на запад.

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А буквально сегодня подтвердилось, что в столице Сербии выступит и одесситка Даяна Ястремская. 20-летняя украинка занимает 25-е место в мировом рейтинге. Также из наших на сербских кортах появится и Катерина Козлова (№98 в мире).

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Турнир в Белграде обещает быть довольно представительным, на него заявились десятки теннисистов из разных стран Европы.

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