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Украинских теннисисток косят травмы: вторая ракетка страны снялась с престижного турнира в США

Сегодня, 11:30

Ранее украинка из-за проблем со здоровьем пропустила турнир в Майами

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP
Украинских теннисисток косят травмы: вторая ракетка страны снялась с престижного турнира в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de5/6fb/5c9de56fb3d89.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de5/6fb/5c9de56fb3d89.jpg Теннис Ранее украинка из-за проблем со здоровьем пропустила турнир в Майами

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить грунтовый турнир серии WTA Premier в Чарльстоне, который стартует 1 апреля. На прошлой неделе Цуренко снялась с турнира Premier Mandatory Miami Open из-за травмы правой руки, после чего осталась в Майами и продолжила восстановление и тренировки на грунтовых кортах.

Тем не менее, сегодня украинка приняла решение отказаться от участия и на турнире в Чарльстоне, и ее место в основной сетке займет бельгийская теннисистка Исалин Бонавантюр.

Отметим, что ранее с турнира в Чарльстоне снялись одиннадцать теннисисток, включая чемпионку Индиан-Уэллс Бяьнку Андрееску. Также вчера стало известно, что соревнования в Монтеррее, которые будут проходить параллельно на следующей неделе, пропустит Даяна Ястремская.

Напомним, что лучшей теннисистке Украины Элине Свитолиной пришлось приостановить карьеру чтобы залечить не дающую ей покоя травму колена.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина "потерялась" и с треском вылетела с турнира в Майами.

Также сообщалось, что бойфренд Элины Свитолиной сменил косички на пышную шевелюру. Французский теннисист Гаэль Монфис кардинально сменил имидж.

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Тег теннис, Леся Цуренко

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Источник:

tennisua.org

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