Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире имени Рафаэля Надаля

Второй ракетке страны понадобилось 87 минут, чтобы разделаться с бразильцем Фелипе Алвесом

Илья Марченко. Фото - Arata Yamaoka

Вторая ракетка Украины Илья Марченко преодолел первый круг турнира серии ATP Challenger – Rafa Nadal Open – на Мальорке, Испания. Счет матча украинского теннисиста против бразильца Фелипе Мелигени Родригеса Алвеса - 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час и 27 минут. За это время украинец 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. В свою очередь, бразилец сделал 8 эйсов, совершил 1 "двойную" и реализовал 1 брейк-пойнт.

Илья Марченко. Фото Arata Yamaoka Реклама

Таким образом, Марченко вышел во второй раунд турнира Rafa Nadal Open с призовым фондом 43 тысячи евро, где встретится с 11-м сеянным израильтянином Дуди Селой. Кстати, на Мальорке сыграет и лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский – он стартует со второго круга.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Как мы писали ранее, Элина Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах. "Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти", – сказал украинка, отвечая на вопрос, когда она сыграет в микстовой паре и сыграет ли вообще вместе со своим парнем – французом Гаэлем Монфисом.

Также сообщалось, что Элина Свитолина в откровенном декольте встретилась с Майком Тайсоном. Первая ракетка Украины вместе со своим парнем посетила вечеринку в Нью-Йорке. В качестве фотоотчета об этом событии в Манхэттене пятая сеянная Открытого чемпионата США поделилась с фанатами в Instagram снимком со знаменитым боксером и его дочерью Милан, которая увлекается теннисом.

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