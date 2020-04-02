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Украинский теннисист попросил Илона Маска помочь стране в борьбе с коронавирусом

2 апреля, 20:28

Максим Перепелица

Сергей Стаховский попросил прислать аппараты искусственной вентиляции легких в Украину

Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Илону Маску с просьбой прислать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украину. Ранее Илон Маск объявил о том, что у его компании есть ИВЛ, которые он готов разослать для борьбы с коронавирусом.

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Спасибо за ваши поступки", – написал Стаховский в Twitter.

По последним данным в мире зафиксирован 952 171 случай заражения на территории 203 стран. Умерших – 48 320 человек, выздоровели – 202 541.

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Также мы писали, что коронавирусом заразился знаменитый в прошлом американский теннисист Патрик Макинрой. Причем 53-летний спортсмен не стал сразу же бить в набат, а сообщил о болезни, когда она уже пошла на спад.

Украинские спортсмены показали, как поддерживают форму на карантине в домашних условиях:

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теннис теннисист Сергей Стаховский коронавирус Илон Маск

Источник: Сегодня|Спорт

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