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Украинский теннисист умудрился проиграть международный матч, не взяв ни одного очка

9 декабря, 21:51

Любитель Артем Бахмет поехал в Катар и поиграл в теннис

Коайкул легко победил

Коайкул легко победил

Поразительно завершился матч турнира Международной федерации тенниса (ITF), который проходит в Дохе. Украинец Артем Бахмет проиграл свою встречу квалификационного раунда Криттину Коайкулу из Таиланда со счетом 0:6, 0:6. При этом он не выиграл ни одного очка, то есть не взял ни одного розыгрыша! К слову, мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального поединка продали почти за полмиллиона.

Призовой фонд соревнования ITF World Tennis Tour в столице Катара небольшой – всего 15 тысяч долларов. Это и позволило заявиться на него аматорам, причем далеко не наивысшего уровня. Видимо, украинец Бахмет приехал в Доху отдохнуть, а заодно и сыграть в теннис. Информация о нем на сайте ITF отсутствует. Артем проиграл все 48 розыгрышей этого матча за 22 минуты. Его азиатский соперник занимает в мировом рейтинге 1367-е место, а на турнире посеян под восьмым номером. Видео даже нескольких розыгрышей просто "убивает" любителей тенниса.

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Артем Бахмет не взял ни одного розыграша

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Источник: Большой теннис Украины

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