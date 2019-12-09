Украинский теннисист умудрился проиграть международный матч, не взяв ни одного очка

Коайкул легко победил

Поразительно завершился матч турнира Международной федерации тенниса (ITF), который проходит в Дохе. Украинец Артем Бахмет проиграл свою встречу квалификационного раунда Криттину Коайкулу из Таиланда со счетом 0:6, 0:6. При этом он не выиграл ни одного очка, то есть не взял ни одного розыгрыша! К слову, мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального поединка продали почти за полмиллиона.

Призовой фонд соревнования ITF World Tennis Tour в столице Катара небольшой – всего 15 тысяч долларов. Это и позволило заявиться на него аматорам, причем далеко не наивысшего уровня. Видимо, украинец Бахмет приехал в Доху отдохнуть, а заодно и сыграть в теннис. Информация о нем на сайте ITF отсутствует. Артем проиграл все 48 розыгрышей этого матча за 22 минуты. Его азиатский соперник занимает в мировом рейтинге 1367-е место, а на турнире посеян под восьмым номером. Видео даже нескольких розыгрышей просто "убивает" любителей тенниса.

Реклама

Артем Бахмет не взял ни одного розыграша

Читайте также: Лучшего теннисиста планеты обвинили в неуплате сборов за уборку мусора

Смотрите сюжет, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама