Украинский теннисист за два часа заработал на лондонской траве 15 тысяч евро

Илья Марченко добыл знаковую для себя победу, одолев в двух сетах аргентинца Марко Трунджеллити

Илья Марченко на Уимблдоне-2019. Фото - Arata Yamaoka.

Украинский теннисист Илья Марченко, как и его соответечественник Сергей Стаховский, также пробился во второй раунд квалификации Уимблдона, за 1 час и 53 минуты одолев на старте турнира аргентинца Марко Трунджеллити - 7:6, 7:5. Эта победа принесла 31-летнему днепровцу Марченко, который занимает 384-е место в рейтинге ATP, почти 15 тысяч евро призовых. В следующем раунде он встретится с венгром Аттилой Балашом и, в случае успеха, пополнит свой счет уже на 25 тысяч евро.











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Отметим, что во втором сете поединка против Марко Трунджеллити Илья Марченко уступал 3:5, однако сумел собраться, сделал два брейка и победил. Эта виктория стала знаковой для украинца - первой на траве с 2017 года.

Как сообщалось ранее, первый номер украинского мужского тенниса за 72 минуты разделался со своим соперником из Барбадоса. Сергей Стаховский на старте Уимблдона чуть более чем за час сокрушил Дариана Кинга. Счет матча – 6:3, 6:2.

Напомним, перед этим поединком Сергей Стаховский отметился джентльменским поступком в Германии. Украинец отдал своему сопернику право взять повтор, из-за чего проиграл очко. А в итоге и сам матч. Однако Fair Play в исполнении украинца позже отметили в АТP.

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