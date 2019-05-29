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Украинскую теннисистку пожизнено дисквалифицировали за договорные матчи

29 мая, 13:06

Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов

Елена Плоскина
Елена Плоскина. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за причастность к организации договорных матчей, сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit (TIU) – структуры, отвечающей за борьбу с договорными поединками в теннисе.

По итогам проведенного TIU расследования было установлено, что в октябре 2016 года Плоскина познакомила другого игрока со злоумышленником, которые предложил взятку в обмен на согласие обеспечить необходимые результаты матчей. Кроме того, 22-летняя спортсменка признана виновной в том, что не доложила о коррупционной деятельности и отказалась сотрудничать со следствием. Помимо дисквалификации, Плоскина также оштрафована на 20 тысяч долларов.

Согласно информации на официальном сайте Tennis Integrity Unit, в октябре 2014 года году Плоскина занимала 698-е место в рейтинге. Сейчас в рейтинге ITF она 821-я.

Ранее стало известно, что украинское дерби на Ролан Гаррос не состоится: Катерина Козлова снялась с турнира. Таким образом, Элина Свитолина вышла сразу в третий раунд турнира.

На днях легендарный теннисист Роджер Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннисистка, Елена Плоскина

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Сегодня|Спорт

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