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Уничтожение легенды: Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

13 июля, 17:27

Менее часа понадобилось румынской теннисистке, чтобы обыграть семикратную победительницу Уимблдона

Симона с трофеем "Большого шлема"
Симона с трофеем "Большого шлема". Фото: AFP

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде. В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира, американке Серене Уильямс, со счетом – 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Чемпионка Ролан Гаррос-2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире "Большого шлема" был выход в полуфинал в 2014 году.

Серена Уильямс сыграла в финале Уимблдона 11-й раз, она завоевала семь титулов – в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

По дороге в финал Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".


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Тег теннис, Серена Уильямс, Уимблдон, Большой шлем, Симона Халеп

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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