US Open могут перенести из Нью-Йорка в Калифорнию – там меньше зараженных коронавирусом

Турнир "Большого шлема" US Open-2020 могут перенести в Индиан-Уэллс. Как сообщает Marca, сейчас Нью-Йорк, где традиционно проходит Открытый чемпионат США, – один из самых пострадавших от эпидемии коронавируса городов, а на кортах US Open развернули временную больницу. Ранее мы писали, что французский турнир "Большого шлема" перенесли во второй раз с начала пандемии.

Вероятность того, что Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс, раньше восстановится от коронавируса, выше. В Индиан-Уэллс проходит один из крупнейших турниров в календаре ATP и WTA, так что инфраструктура способна принять "Большой шлем".

Отметим, что турнир в Индиан-Уэллс стал первым, который в этом году не состоялся из-за коронавируса. US Open должен стартовать 24 августа. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

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Добавим, что впервые за 75 лет был отменен Уимблдон. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года. 134-й Уимблдонский турнир должен был пройти с 29 июня по 12 июля.

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