"Успела потренироваться с Монфисом и Вавринкой": как Свитолина готовится к турниру после карантина

Турнир в Германии в июле будет, как два в одном - на траве и на харде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернется на корт в середине июля. Официальные соревнования запрещены, но одесская теннисистка примет участие в выставочном турнире в Германии с призовым фондом в 200 тысяч долларов, который пройдет без зрителей.

"Я буду выступать в Берлине с 13 по 19 июля. Этот турнир – как два в одном. Мы будем играть на харде, потом перерыв и потом на траве. Будет где-то 8 участников, а я, как одна из топ-сеяных, буду начинать выступление с полуфинала. Также будут проводить поединок за 3-4 место. Так что, гарантировано будет 4 матча. Формат – это два полных сета с решающим сетом на тай-брейке до 10 очков", – рассказала Элина.

Элина Свитолина / Фото: Instagram

"Я в основном работаю только над физической подготовкой, усиленно занимаюсь в зале, но и на корте тоже играю, где-то 3 раза в неделю. Я успела потренироваться и с Гаэлем Монфисом, и со Стэном Вавринкой. Но больше занимаюсь именно тем, чтобы физически быть готовой к выходу на корт. Потом я уезжаю на время в Монако и где-то за месяц до турнира уже начну работать со своим тренером Эндрю Беттлсом. Если честно, мы еще сами не знаем, на каком покрытии лучше тренироваться. Думаю, что я все-таки буду готовиться на харде", – отметила теннисистка.

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Также Свитолина считает, что к концу августа или в сентябре уже будут проходить турниры: "Официально никаких объявлений не было, но у меня такой настрой, что нужно будет скоро тренироваться, поэтому турнир в Берлине – это хороший старт".

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт в начале марта, когда стала чемпионкой турнира WTA International в Мексике. Напомним, теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Рейтинговые очки ATP и WTA будут заморожены.

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