"Уважаем вместе традицию, которая объединяет нацию": лучшая теннисистка Украины надела вышиванку

Сегодня в Украине отмечается национальный праздник – день вышиванки. Приобщились к нему и многие украинские спортсмены. Очаровательной улыбкой и национальным нарядом поделилась с соотечественниками и всем миром наша лучшая теннисистка Элина Свитолина. На днях "тройная" Свитолина танцевала под музыку из TikTok.
25-летняя одесситка разместила в соцсетях свое фото в белой вышиванке с черно-синим орнаментом. Подписала его Свитолина на украинском и английском языках:
"Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Давайте вместе уважать традицию, которая объединяет целую нацию".
А вчера вечером Элина поделилась симпатичным фото, к которому приложила крик отчаяния: "Не могу дождаться!" Девушка очень уж хочет как можно быстрее вернуться на корт. Хотя, как известно, турниры WTA не начнутся в этом году ранее середины июля.
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