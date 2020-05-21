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"Уважаем вместе традицию, которая объединяет нацию": лучшая теннисистка Украины надела вышиванку

21 мая, 15:01

Андрей Фоменко

Элина Свитолина с улыбкой похвасталась национальным нарядом

Сегодня в Украине отмечается национальный праздник – день вышиванки. Приобщились к нему и многие украинские спортсмены. Очаровательной улыбкой и национальным нарядом поделилась с соотечественниками и всем миром наша лучшая теннисистка Элина Свитолина. На днях "тройная" Свитолина танцевала под музыку из TikTok.

25-летняя одесситка разместила в соцсетях свое фото в белой вышиванке с черно-синим орнаментом. Подписала его Свитолина на украинском и английском языках:

"Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Давайте вместе уважать традицию, которая объединяет целую нацию".

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А вчера вечером Элина поделилась симпатичным фото, к которому приложила крик отчаяния: "Не могу дождаться!" Девушка очень уж хочет как можно быстрее вернуться на корт. Хотя, как известно, турниры WTA не начнутся в этом году ранее середины июля.

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Смотрите, как Элина победно выступала на турнире в мексиканском Монтеррее

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Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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