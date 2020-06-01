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"Увидела Серену полностью голой. Навсегда запомнила это": теннисистка – о случае в раздевалке

1 июня, 13:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Румынская теннисистка поделилась первым воспоминанием о турнире "Большого Шлема"

Румынская теннисистка Алекандра Каданцу рассказала необычную историю о знаменитой американке Серене Уильямс. Первая встреча с Сереной настолько врезалась в память румынке, что та долго не могла это забыть. Случилось это на одном из турниров серии "Большого Шлема", где Каданцу увидела Уильямс полностью обнаженной. Ранее Серена Уильямс показала очень обтягивающие штаны из ее новой коллекции.

"Мое первое воспоминание о "Шлемах" – то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая здоровенная. Удивительно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту", – цитирует 30-летнюю Каданцу Digi Sport.

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Ранее мы писали, что эксперты подсчитали будущие заработки 2-летней дочери Серены Уильямс. За один пост в соцсети наследница легенды мирового тенниса может уже сейчас получать 2,5 тысячи евро.

Ранее мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального матча продали почти за полмиллиона. Американская теннисистка сломала ракетку во время скандального матча на US Open-2018.

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теннис Серена Уильямс WAGs

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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