Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Увидимся в 2020 году": легендарная теннисистка объявила о возобновлении карьеры

13 сентября, 15:33

Клийстерс вновь сыграет на корте в январе следующего года

Ким Клийстерс

Ким Клийстерс / Фото: Instagram

Реклама

Победительница четырех турниров "Большого шлема" бельгийка Ким Клийстерс сообщила в своем Twitter-аккаунте, что в 2020-м году вернется в профессиональный теннис. Ранее мы писали, что еще одна легенда тенниса Роджер Федерер готовится установить рекорд на арене для корриды.

"Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Но еще мне нравилось профессионально играть в теннис. Скучаю по этому чувству. Интересно, смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать высокие результаты на корте? Стоит попробовать! Увидимся в 2020 году!" – заявила Клийстерс.

В последний раз она выходила на корт в августе 2012 года на Открытом чемпионате США, на котором проиграла во втором круге.

Клийстерс является бывшей первой ракеткой мира. Она трижды побеждала на открытом чемпионате США и один раз выигрывала Australian Open. В ее активе три победы на Итоговом чемпионате WTA. В 2017 году ее включили в Международный зал теннисной славы.

Фанаты тепло восприняли эту новость. Вот как отреагировали некоторые из них:

Кто-то уже представляет финал US Open Клийстерс – Серена Уильямс:

Кстати, Элина Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой. Наша спортсменка выиграла свой первый матч после полуфинала US Open у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. 

Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Ким Клийстерс теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!
Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!Теннис
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US Open
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US OpenТеннис
"Дело в мужчине": в США раскрыли главный секрет триуфма Свитолиной на US OpenТеннис
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
"У меня не было выбора": Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победыТеннис
Комментатор:
Комментатор: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"Теннис

Новости партнеров

Loading...