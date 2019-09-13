"Увидимся в 2020 году": легендарная теннисистка объявила о возобновлении карьеры

Клийстерс вновь сыграет на корте в январе следующего года

Ким Клийстерс / Фото: Instagram

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Победительница четырех турниров "Большого шлема" бельгийка Ким Клийстерс сообщила в своем Twitter-аккаунте, что в 2020-м году вернется в профессиональный теннис. Ранее мы писали, что еще одна легенда тенниса Роджер Федерер готовится установить рекорд на арене для корриды.

"Последние семь лет я была мамой на полную ставку, и мне это очень нравится. Но еще мне нравилось профессионально играть в теннис. Скучаю по этому чувству. Интересно, смогу ли я быть любящей мамой троих детей и показывать высокие результаты на корте? Стоит попробовать! Увидимся в 2020 году!" – заявила Клийстерс.

В последний раз она выходила на корт в августе 2012 года на Открытом чемпионате США, на котором проиграла во втором круге.

Клийстерс является бывшей первой ракеткой мира. Она трижды побеждала на открытом чемпионате США и один раз выигрывала Australian Open. В ее активе три победы на Итоговом чемпионате WTA. В 2017 году ее включили в Международный зал теннисной славы.

Фанаты тепло восприняли эту новость. Вот как отреагировали некоторые из них:

Кто-то уже представляет финал US Open Клийстерс – Серена Уильямс:

Кстати, Элина Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой. Наша спортсменка выиграла свой первый матч после полуфинала US Open у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

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