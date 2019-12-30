Уже бросаются топорами: Свитолина и Монфис похвастались необычным увлечением

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем французом Гаэлем Монфисом накануне старта нового сезона побывали в необычном тире для метания топоров. 6 января парочка выступит на турнире в Брисбене, а пока развлекается, метая в мишень топоры.

Элина и Монфис поделились снимками, на которых с улыбками позируют с топорами на фоне мишеней, зато на видео видно – украинке не хватает точности в этом необычном увлечении. Впрочем, вряд ли это факт испортил настроение спортсменам. Ранее мы писали: бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на Рождество.

Реклама

Как мы сообщали ранее, Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене. А Монфис сыграет в командном чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов. Фото улыбчивой пары разместили в соцсетях организаторы соревнований.

Напомним, что Свитолина сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге, а Монфис – десятое. Именно в Австралии пара встретит Новый год. А затем начнет подготовку к первому в сезоне турниру серии "Большого шлема" – открытому чемпионату этой страны. Мы писали, что пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open-2020.

Читайте также о том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама