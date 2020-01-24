"Уже начал думать, как буду оправдываться": Федерер рассказал о сумасшедшем матче с Миллманом

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Швейцарец Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертый круг. В третьем раунде он одолел хозяина кортов Джона Миллмана.

"Как хорошо выиграть на супер-тай-брейке, соперник сыграл отличный матч. Это была хорошая битва с отличным парнем, в конце мне немного повезло. Надо было сохранять настрой, концентрацию и принимать верные решения. Уже начал думать, как буду объяснять свое поражение на пресс-конференции, но решил все же побороться, в итоге выиграл", – отметил теннисист.

"Надо было попытаться заставить его нервничать на его подаче, он проделал хорошую работу, почти не совершал ошибок, держаться в матче мне помогала моя подача. Но не было ни одной минуты в этом матче, когда мне было легко. Было сложно, Джон сделал мою жизнь очень сложной сегодня", – сказал Федерер.

Смотрите обзор поединка Федерер – Миллман:

Следующим соперником 38-летнего швейцарца будет венгр Мартон Фучович.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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