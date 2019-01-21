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В Боливии упал в пропасть автобус с футбольной командой

Сегодня, 11:11

В результате трагедии 13 человек погибло и более 20 получили травмы

Автобус аргентинской команды
Автобус аргентинской команды. Фото: Twitter
В Боливии упал в пропасть автобус с футбольной командой //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/58c/b1b/5c458cb1b1612.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/58c/b1b/5c458cb1b1612.jpg Теннис В результате трагедии 13 человек погибло и более 20 получили травмы

Автобус с любительской футбольной командой "Сиклес Клуб Лавалье" упал в пропасть на юге Боливии, сообщает Сlarin. Команда из Аргентины, прибывшая в Боливию для участия в футбольном турнире, ехала на автобусе в столицу страны – город Сукре. По ходу движения автомобиль неожиданно выехал с трассы и упал в пропасть, глубина которой составляет примерно 130 метров. В результате происшествия погибли 13 человек и более 20 получили травмы и были доставлены в больницу. Среди жертв трагедии оказались четверо игроков в возрасте от 19 до 24 лет. Шесть футболистов получили повреждения.

Уточняется, что предполагаемой причиной катастрофы стала неисправность тормозов у автобуса. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что в конце 2016 года в Колумбии разбился самолет с бразильским футбольным клубом "Шапекоэнсе".

А 7 сентября 2011 года самолет Як 42 авиакомпании "Як Сервис" разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч в Минск. 

Ранее мы давали подборку чудовищных авиакатастроф спортивных команд

автобус, футбольная команда

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Источник:

Championat.ru

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