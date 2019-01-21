В Боливии упал в пропасть автобус с футбольной командой
В результате трагедии 13 человек погибло и более 20 получили травмы
Автобус с любительской футбольной командой "Сиклес Клуб Лавалье" упал в пропасть на юге Боливии, сообщает Сlarin. Команда из Аргентины, прибывшая в Боливию для участия в футбольном турнире, ехала на автобусе в столицу страны – город Сукре. По ходу движения автомобиль неожиданно выехал с трассы и упал в пропасть, глубина которой составляет примерно 130 метров. В результате происшествия погибли 13 человек и более 20 получили травмы и были доставлены в больницу. Среди жертв трагедии оказались четверо игроков в возрасте от 19 до 24 лет. Шесть футболистов получили повреждения.
Уточняется, что предполагаемой причиной катастрофы стала неисправность тормозов у автобуса. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что в конце 2016 года в Колумбии разбился самолет с бразильским футбольным клубом "Шапекоэнсе".
А 7 сентября 2011 года самолет Як 42 авиакомпании "Як Сервис" разбился при взлете из аэропорта "Туношна" в Ярославской области. На борту самолета находилась хоккейная команда "Локомотив" (Ярославль), которая летела на матч в Минск.
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