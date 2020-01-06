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В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге

6 января, 21:38

Украинская спортсменка переместилась с шестого места на пятое, а наших мужчин в ТОП-100 уже нет

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

В понедельник традиционно обновляют свои рейтинги Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Лучшая украинская теннисистка, одесситка Элина Свитолина, поднялась 6 января на одну ступеньку. Хотя именно сегодня, как мы писали, Свитолина проиграла первый матч в 2020 году.

Элина переместилась с шестого места на пятое, поменявшись позициями с представительницей Канады Бьянкой Андрееску. В ТОП-10 женского рейтинга произошла еще одна "рокировка": румынка Симона Халеп потеснила с третьей строчки японку Наоми Осаку. Не изменила своего расположения на 22-й ступеньке еще одна украинка Даяна Ястремская. А третья наша соотечественница в ТОП-100 Катерина Козлова сейчас 89-я, а в прошлом табели о рангах была 91-й. Катастрофически упала на 46 позиций Леся Цуренко и нынче лишь 119-я.

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В мужской сотне лучших представителей Украины, к сожалению, нет. Многолетний лидер сборной Сергей Стаховский опустился на три места и нынче 153-й, а Илья Марченко – 251-й.

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