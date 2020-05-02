В этот день 13 лет назад прошел уникальный теннисный матч: "Битва покрытий"

Одна половина корта в Испании была травяной, другая - грунтовой, а сражались короли этих покрытий

13 лет назад в этот день, 2 мая, в Испании прошла "Битва покрытий" – уникальный теннисный матч между великими игроками Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Изюминка поединка была в том, что корт был сделан из двух покрытий – одна половина была травяной, другая – грунтовой. Сооружение такого корта заняло почти три недели и обошлось организаторам в 1,6 миллиона долларов.

Соперники считаются королями этих покрытий. На момент матча Федерер выиграл 48 подряд матчей на траве, а серия побед Надаля на грунтовых кортах составляла 81 поединок!

Реклама "Битва покрытий": матч Федерера и Надаля в 2007 году. Фото Reuters

Стандартное время на смену сторон в теннисе (30 секунд) было увеличено до двух минут, чтобы дать возможность спортсменам сменить обувь, подходящую для конкретного покрытия.

В итоге победителем матча перед родной публикой стал Рафаэль Надаль. Он выиграл первый сет 7:5, затем проиграл 4:6, и судьба матча решалась на тай-брейке последнего сета, который испанец выиграл 10:8. Очень напряженная битва!

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Напомним, что на днях молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что планирует поговорить с Роджером Федерером о возможности сыграть поединок в миксте. Ястремскую затягивает энергетика швейцарского теннисиста: " Федерер – легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный".

Смотрите, как Роджер Федерер умеет удивлять на тренировках:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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