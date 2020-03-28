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В этот день 21 год назад в финале теннисного турнира впервые сыграли сестры – как рубились Серена и Венус

28 марта, 12:06

Вадим Авдасев

Звездные американские теннисистки оставили заметный след в истории спорта

В этот день, 28 марта, ровно 21 год назад произошло историческое событие в мировом теннисе. В финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые друг против друга сыграли родные сестры. В 1999 года в решающем матче соревнования в Майами (США) сражались Серена и Венус Уильямс. Читайте также, как 57 лет назад пес нашел украденный Кубок мира по футболу.

Весной 1999-го Венус было всего 18 лет, а Серене – и того меньше – 17. Хотя впервые они встречались в официальном матче еще годом ранее, когда в Австралии выиграла Венус. Сестры только начинали свое восхождение к большим вершинам. На том турнире в Майами старшая сестра была посеяна лишь под восьмым номером, а младшая – под 16-м. Девушки выдали на харде зрелищный матч, а верх взяла Венус – 6:1, 4:6, 6:4. Для победительницы этот успех стал юбилейным, десятым, на турнирах WTA. Смотрите видеообзор поединка.

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Трудно поверить, но сестры Уильямс до сих пор выступают. В рейтинге WTA 38-летняя Серена занимает девятое место, а 39-летняя Венус – 67-е. Всего подруги-соперницы сыграли между собой 30 матчей. И если сначала чаще побеждала Венус, то со временем инициатива перешла к младшей сестре: у Серены 18 побед в 30 встречах.

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Девушки играли не только друг против друга, но и часто вместе. В дуэте они побеждали на всех четырех турнирах серии "Большого шлема" и трижды на Олимпийских играх. А вот в одиночном разряде Венус не покорились Открытые чемпионаты Австралии и Франции, где она три раза уступала в финалах... конечно же, сестре.

Смотрите, как Серена Уильямс тренировалась с боксером Майком Тайсоном

Видео: Twitter

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