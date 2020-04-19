В этот день 23 года назад женились скандальная американская супермодель и звездный теннисист

Брак Андре Агасси и Брук Шилдс продлился всего лишь два года

19 апреля 1997 года произошло заметное событие с американском теннисе и шоу-бизнесе одновременно. В этот день женились супермодель Брук Шилдс и теннисист Андре Агасси. Произошло это в мексиканском Монтеррее, куда прессу не допустили. Вставшему вскоре одним из сильнейших теннисистов планеты было 26 лет, а его избраннице – уже 31. Шилдс родилась в Нью-Йорке и в 10 лет уже стала моделью, снявшись в скандальной фотосессии голой, а в 15 появившись на обложке модного журнала "Vogue". Андре – сын иммигранта из Ирана, родился в Лас-Вегасе и в молодости очень любил веселые вечеринки.

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Брак звезд американского шоу-бизнеса продержался всего лишь два года. Агасси ревновал жену к ее партнерам на съемочных площадках и опустился в теннисе на 141-е место в мире. Интересно, что вскоре после расставания теннисист выиграл первый за три года турнир, причем сразу Открытый чемпионат Франции, одолев в финале украинца Андрея Медведева. И в том же 1999 году американец сошелся с победительницей Roland Garros у женщин – знаменитой немкой Штеффи Графф, с которой в 2001 году женился и до сих пор счастливо живет. У пары лучших теннисистов своего времени со временем родились дочь и сын. Агасси написал одну из лучших автобиографических книг спортсменов – "Откровенно" ("Open").

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