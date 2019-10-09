В Испании скончался старейший чемпион в истории Ролан Гаррос

Андрес Химено / Фото: Reuters

Реклама

Бывший теннисист Андрес Химено 9 октября ушел из жизни на 83-м году жизни. Ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание. Ранее мы рассказывали, что призер Олимпиады покончил с собой в 27 лет.

"Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено. Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен", – написал в Twitter Рафаэль Надаль.

Химено родился 3 августа 1937 года в Барселоне, а в 1972 году он стал самым возрастным победителем победителем Ролан Гаррос в одиночном разряде.На тот момент ему было 34 года.

Он выходил в финал Открытого чемпионата Австралии – 1969. За карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 2009 году он был введен в Международный зал теннисной славы.

Читайте также: Мировой биатлон рыдает: умер легендарный "краб" Халвард Ханеволд

Напомним, в начале сентября умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью известный спортивный журналист написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.

Также добавим, что перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама