В одну калитку: Серена Уильямс уничтожила россиянку Шарапову на старте US Open

Серена Уильямс / Фото: AFP

Встреча Марии Шараповой и Серены Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) стала главным и самым обсуждаемым событием предстартовых дней турнира. Но, яркая афиша себя не оправдала.

Россиянка была разгромлена соперницей за 59 минут со счетом 1:6, 1:6. Эта победа стала для Серены 20-й над Марией в 22-х личных встречах.

Следующей соперницей Серены Уильямс станет американка Кэти Макнелли, ранее переигравшая швейцарку Тимю Бачински в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Напомним, что программа женского турнира US Open завершится 7 сентября. В прошлом сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла японская теннисистка Наоми Осака. В финале прошлогоднего турнира она сенсационно обыграла Серену Уильямс.

Кстати, Свитолина налегке вышла в следующий раунд US Open, где ее ждет "старая знакомая". Элине хватило двух сетов для выхода во второй круг.

Также добавим, что 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала первую в своей карьере победу на US Open. В следующем раунде турнира 19-летнюю одесситку ждет шведка, выбившая олимпийскую чемпионку.

Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира, заработав в период с 2018-го по 2019 годы 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона составила прибыль от рекламы.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама