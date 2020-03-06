Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В поисках себя украинка Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике

6 марта, 09:28

Вадим Авдасев

Одесситка во втором круге уверенно обыграла соперницу из Беларуси

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжила успешно выступать на хардовом турнире WTA в мексиканском Монтеррее. Ранее мы сообщали, что Свитолина стартовала в Мексике двумя победами: в одиночном и парном разрядах.

После первой победы в дуэте с британкой Йоханной Контой девчата решили сосредоточиться на личных выступлениях и снялись с турнира. А вот в "одиночке" выиграли во втором раунде. Интересно, что британка имеет второй номер посева, а украинка – первый.

Минувшей ночью Свитолина довольно уверенно победила белоруску Ольгу Говорцову, которая занимает лишь 142-е место в мировом рейтинге, – 6:3, 6:4. В Мексике одесситка уже заработала 6275 долларов. В третьем круге, в четвертьфинале, соперницей Элины будет скромная канадка Лейла Фернандес (№126).

Реклама

Ранее мы писали, что Свитолина опустилась на седьмое место мирового рейтинга.

К сожалению, еще одна наша соотечественница, Катерина Бондаренко, проиграла шведке Ребекке Петерсон – 6:7 (2:7), 5:7. Зато украинка вместе с канадкой Шерон Фичман вышла в полуфинал парного разряда, обыграв в предыдущем матче американско-мексиканский дуэт Кравчик-Олмос – дважды по 6:4.

Смотрите, как Свитолина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис турнир Элина Свитолина WTA Катерина Бондаренко Монтеррей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Миллионы Шараповой: подсчитали заработки россиянки за всю ее теннисную карьеру
Миллионы Шараповой: подсчитали заработки россиянки за всю ее теннисную карьеруТеннис
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 годаТеннис
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусомТеннис
Сенсация в Дохе: украинская теннисистка отправила домой чемпионку Australian Open-2020, уступая 0:3
Сенсация в Дохе: украинская теннисистка отправила домой чемпионку Australian Open-2020, уступая 0:3Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...