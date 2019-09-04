В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US Open

Серена вышла в полуфинал US Open / Фото: AFP

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. В четвертьфинальном поединка экс-первая ракетка мира, посеянная под 8-м номером, разгромила 18-ю сеяную китаянку Ван Цян со счетом – 6:1, 6:0.

Игра продолжалась всего 44 минуты. На счету Уильямс 1 эйс, 24 виннера, 1 двойная и 10 невынужденных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5. Ван Цян совершила 1 двойную и 13 невынужденных ошибок, не выиграла навылет ни одного мяча и не имела ни одного брейк-пойнта.

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В полуфинале US Open Серена Уильямс сыграет с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной. И если для Свитолиной – это первый полуфинал американского "Шлема", то Серена побеждала здесь шесть раз!

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Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.

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